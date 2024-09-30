Çeşme Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü iş birliği ile gerçekleştirilen Alaçatı Wind Fest, bu yıl 9-13 Ekim tarihleri arasında rüzgar sporları tutkunlarını bir araya getiriyor. Dördüncü kez düzenlenecek olan bu festival, Çeşme’nin eşsiz rüzgarları altında, genç sporculara PWA Youth & Junior Slalom Cup Şampiyonası ile sahne sunacak.

Festival, 13 farklı ülkeden genç sporcuların katılımıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bir rekabet ortamı yaratacak. Alaçatı'nın doğal güzellikleri, rüzgar sörfü meraklıları için eşsiz bir arka plan sunarken, festival sadece yarışmalarla sınırlı kalmayacak; eğitim, turizm ve spor alanlarında da değer katacak etkinlikler düzenlenecek.

Başkan Denizli'den davet

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, festival hakkında yaptığı açıklamada, “Alaçatı Wind Fest, sadece rüzgar sörfü yarışlarının değil; çevremizin korunması ve gençlerimizin sporla büyümesi için büyük bir fırsat. Alaçatı’nın bu muhteşem enerjisini hep birlikte paylaşmak için herkesi festivalimize bekliyoruz,” dedi.

Sosyal sorumluluk projeleri

Festivalin başkanı Çağla Kubat, “Her yıl ekim ayında Alaçatı Wind Fest rüzgarı gençler ve çocuklar için estirmeye devam ediyor. Festivalimizde hem windsurf cennetimizin doğal güzelliklerini hem de yelken sporunda genç kuşağımızın üstün sportif performansını tüm dünyaya bir kez daha göstermeyi hedefliyoruz,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, eğitim, turizm ve spor alanında yöreye katkı sunacak etkinliklerle birlikte Alaçatı Sulak Alanı'nın korunmasına yönelik sosyal sorumluluk projelerine de yer verileceği duyuruldu.

Katılımcılar için beklentiler

Bu yılki Alaçatı Wind Fest, sadece yarışmalar değil, aynı zamanda spora dair birçok etkinlikle katılımcılara farklı deneyimler sunmayı vaat ediyor. Sporcular, uzman eğitmenler eşliğinde eğitimler alacak ve sosyal etkinliklere katılacaklar. Festival, rüzgar sörfü tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatmayı amaçlıyor.

Festival boyunca, sporun ve doğanın bir arada olduğu bir ortamda herkesin buluşması hedefleniyor. Alaçatı’nın muhteşem doğası ve enerjisiyle, katılımcılar bu deneyimi paylaşmaya davet ediliyor.