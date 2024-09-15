Einstein'ın eşi Mileva'ya sunduğu sert şartlar

1914 yılında, Albert Einstein, eşi Mileva Maric ile ilişkilerini sürdürmek için ona bir dizi katı şart sundu. Kıyafet düzeninden kişisel ilişkilerinin sınırlandırılmasına kadar geniş bir yelpazede taleplerde bulundu. Bu şartlar arasında, Mileva’nın kişisel alanlarına müdahale etmeme, evde yalnızca Einstein ile yaşamama ve fiziksel yakınlıktan kaçınma gibi maddeler bulunuyordu.

Mileva'nın tepkisi ve ayrılık

Mileva Maric, Einstein’ın sunduğu bu sert şartları kabul etti ancak bu durumdan rahatsız olarak birkaç ay sonra çocuklarını alıp evi terk etti. İlişkiyi sürdüremeyen Mileva, Einstein’ın taleplerine dayanamadı ve evi terketti.

Boşanma ve sonrasında

Einstein ve Mileva Maric, 5 yıl süren ayrı yaşamlarının ardından 1919 yılında resmi olarak boşandılar. Einstein’ın koyduğu sert şartlar, ilişkinin son bulmasına neden oldu ve boşanma süreci uzun bir ayrılıkla sonuçlandı.

İşte Albert Einstein'ın evlilik sözleşmesi;

1. Kıyafetlerimi düzenli tutacaksın

2. Üç öğün yemeğimi odama servis edeceksin

3. Yatak odamla çalışma odamı tertipli tutup, çalışma masamı benden başka kimsenin kullanmadığından emin olacaksın.

4. Toplumsal sebepler kaçınılmaz bir şekilde gerektirmediği takdirde benimle tüm kişisel ilişkini keseceksin.

5. Evde benimle birlikte oturmayacaksın

6. Benimle dışarıya ya da seyahate çıkmayacaksın

7. Fiziksel yakınlık beklemeyecek, bana hiçbir şekilde sitem etmeyeceksin.

8. İstediğim anda benimle konuşmayı keseceksin

9. İstediğim anda yatak odam ya da çalışma odamdan şikâyet etmeden ayrılacaksın.

10. Beni çocuklarımızın önünde sözlerin ya da davranışlarınla aşağılamayacaksın.