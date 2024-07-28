Olay, Taşköprü ilçesi Bademci köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevat Yıldırım isimli vatandaşa ait 3 katlı evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 katlı ahşap ev küle dönerken, yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA