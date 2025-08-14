Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, geçtiğimiz nisan ayında iş insanı Fatih Erdem ile yaptığı görkemli düğünle adından söz ettirmişti. Ancak kısa sürede mutluluk yerini kriz iddialarına bıraktı. Dalveren’in sosyal medya hesabında yaptığı son değişiklikler, evlilikte ciddi sorunlar olduğuna işaret etti.

Lüks detayları ve takı şöleniyle hafızalara kazınan düğünün ardından "altın gelin" olarak anılan Dalveren, eşi Fatih Erdem’e dair tüm paylaşımlarını kaldırdı. Profilinden “Erdem” soyadını da silen şarkıcı, üstü kapalı ifadelerle dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İlk paylaşımında, “Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Zamanı var, acelesi yok” diyen Dalveren, kısa süre sonra daha net mesajlar verdi. “Evet, iyi değilim. Bir süre burada olmayacağım. Yaşadıklarım çok ağır. Bunun nazarla ilgisi yok, tamamen karakter meselesi” sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmezken, Dalveren’in paylaşımları boşanma söylentilerini güçlendirdi. Takipçileri, “Ayrılık kapıda” yorumlarıyla ünlü ismin gönderilerine yorum yağdırdı.