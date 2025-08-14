Türkiye’de gıda israfı büyüyor

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Türkiye’deki gıda israfı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, Türkiye'de her yıl 18 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Ancak bazı araştırmalar bu rakamın 23 milyon tona kadar çıktığını ortaya koyuyor.

Gıda israfı çok yönlü ele alınmalı

Gürer, dünyada yaklaşık 1 milyar insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, buna karşın Türkiye’de ciddi bir gıda israfı yaşandığını vurguladı. Bakanlık verilerinin önemine dikkat çeken Gürer, “Gıda israfı sadece bir ekonomik kayıp değil, sosyal ve ahlaki bir sorun haline geldi. Okullarda, kamu kurumlarında ve özel sektörde israfı önleyecek politikalar hızla hayata geçirilmelidir” dedi.

“Tok açın halinden anlamıyor”

Ömer Fethi Gürer, “Geçim sıkıntısı çeken milyonlarca vatandaşımız varken, üretilen gıdanın yarısına yakınının çöpe gitmesi kabul edilemez. Tok olan, açın halinden anlamıyor. Bu tablo sosyal adaletsizliğin de göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Ekmek ve tarımsal kaynaklar çöpe gidiyor

Gürer, ekmek israfının altını özellikle çizerek, bunun su ve tarım kaynaklarının da israfı anlamına geldiğini söyledi. “Su fakiri bir ülkeyiz. Gıda üretimi kolay değil. Toprak, gübre, tohum, ilaç, nakliye, iş gücü; hepsi ciddi maliyet içeriyor. Elde edilen ürünün çöpe gitmesi büyük bir kayıptır” şeklinde konuştu.

Gıda israfı tarladan sofraya kadar sürüyor

Gürer, ürünün yalnızca sofrada değil, tarlada, pazarda, taşımada ve market raflarında da israf edildiğine dikkat çekti. “Binlerce ton ürün alım yapılmadığı için tarlada çürüyor. Nakliyede, depolamada ve raflarda süre dolduğu için ürünler çöpe gidiyor. Lokantada ve evde yarım kalan yemekler atık oluyor” dedi.

Tüketim kültürü değişmeli

Toplu tüketim yerlerinde de israfın önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Gürer, vatandaşların ihtiyacı kadar tüketmeye odaklanması gerektiğini söyledi. Gıda israfına karşı sadece halkın değil, devletin de etkili ve kararlı bir planlama ile sürece müdahil olması gerektiğini belirtti.

Ulusal seferberlik çağrısı yapıldı

Gürer, Türkiye'nin gıda israfını önleyebilmesi için ulusal düzeyde bir seferberlik başlatması gerektiğini söyledi. “Ürünün değeri tarladayken bilinmeli. Üretici desteklenmeli. Gıdanın çöpe gitmesi engellenmeli. Gıda arz güvenliğini sağlamak için israfla mücadele stratejik bir öneme sahiptir” diye konuştu.