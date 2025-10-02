Genç yaşta müzik kariyerine başlayan ve kısa sürede listelerde zirveye çıkan Aleyna Tilki, müzik sektöründeki tekelleşme ve gruplaşmaya tepki olarak kendi müzik şirketini kurduğunu açıkladı.

“Patron oldum”

Ünlü şarkıcı, yapımcılar Arem Özgüç ve Arman Aydın’ın sunduğu Hitmakers programında konuştu. Daha önce organizatörler ve yapımcılarla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Tilki, artık “kendi işinin patronu” olduğunu söyledi.

“Madem Onlar Lobi Kuruyor” (H2)

Tilki, sektördeki tekelleşme ve lobileşmeden rahatsızlık duyduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkede mükemmel müzikler yapılıyor. Madem onlar böyle bir lobi kuruyor, biz de dengeyle, güzellikle bir güç başlatalım."

Sektörde yankı uyandırdı

Sanatçının bu kararı, müzik çevrelerinde tartışmalara yol açtı. Kimileri Aleyna Tilki’nin kendi alanını genişletme hamlesini olumlu bulurken, bazıları bu girişimin riskli olabileceğini dile getirdi.

Genç şarkıcının kurduğu şirketin nasıl bir strateji izleyeceği ve sektörde kalıcı bir yer edinip edinemeyeceği merak konusu oldu.