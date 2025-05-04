Ali Babacan, CHP Lideri Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı. "Siyasi şiddet kabul edilemez, sorumlular yargı önünde hesap vermelidir" dedi.

Ali Babacan: Siyasi şiddeti kuvvetle kınıyorum

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Babacan, saldırıyı "kuvvetle" kınadığını belirterek, Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Güvenlik sağlamak hükûmetin sorumluluğudur"

Açıklamasında, siyasi liderlerin güvenliğinin sağlanmasının devletin temel sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayan Babacan, "Siyasi şiddete engel olmak, muhalefet liderlerinin güvenliğini sağlamak hükûmetin sorumluluğundadır" dedi.

"Saldırganlar yargı önünde hesap vermeli"

Babacan, saldırının yalnızca bireye değil, demokrasiye ve siyaset kurumuna da yapılmış bir tehdit olduğunun altını çizdi. "Saldırıyı gerçekleştirenler ve olası arka plandakiler hakkında savcılık derhal harekete geçmeli, en ağır yasal yaptırımlar uygulanmalıdır" açıklamasında bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kuvvetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Siyasi şiddete engel olmak, muhalefet liderlerinin güvenliğini sağlamak hükûmetin sorumluluğundadır. Saldırıyı gerçekleştirenler ve olası arka plandakiler hakkında savcılık derhal harekete geçmeli, en ağır yasal yaptırımlar uygulanmalıdır.