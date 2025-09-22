Fenerbahçe’de başkanlık yarışını Sadettin Saran’a kaybeden Ali Koç, gözlerini tamamen iş dünyasına çevirecek gibi görünüyor. Koç Holding’de uzun süredir kulislerde konuşulan bayrak değişimi ihtimali, 2026’da gerçeğe dönüşebilir.

Koç Holding’de mevcut durum

Koç Holding, Türkiye’nin en büyük ve güçlü şirketler grubunu oluşturuyor. 2016’da Mustafa Koç’un vefatının ardından yönetim, Rahmi Koç’un ortanca oğlu Ömer Koç’a geçmişti. Ömer Koç, iş dünyasından çok sanat ve koleksiyonerlikle öne çıktı ve holdingin görünürlüğünü profesyonel yöneticilere bıraktı.

1962 doğumlu Ömer Koç, Mustafa Koç’un ardından Yönetim Kurulu Başkanı oldu ve o tarihten itibaren sözcülüğü profesyonellere bırakmayı tercih etti.

Ali Koç’un holdingdeki rolü

1967 doğumlu Ali Koç, 1997’de Koç Holding’de iş geliştirme koordinatörü olarak işe başladı. Daha sonra Bilgi Grubu Başkanlığı ve kurumsal iletişim yönetimini üstlendi. 2010’da yönetim kurulu üyeliğine, 2016’dan itibaren ise Başkanvekili koltuğuna oturdu.

Uluslararası deneyimi ve holdingdeki uzun süredir yürüttüğü görevler, Ali Koç’un gelecekteki olası başkanlık koltuğu için temel hazırlıyor.

Bayrak devri beklentisi

Kulislere göre, Ömer Koç 2026’da 10 yıllık görev süresini tamamladığında, başkanlık koltuğunu Ali Koç’a devretme ihtimali güçlü. Bu senaryo, Ali Koç’un Fenerbahçe’deki kaybeden pozisyonunun ardından iş dünyasında enerjisini tamamen Koç Holding’e yönlendirmesini sağlayabilir.

İş dünyasında gözler Ali Koç’ta

Koç Holding’in Türkiye ekonomisindeki etkisi ve stratejik yatırımları göz önüne alındığında, olası bir başkanlık değişimi hem holdingin hem de Türkiye’nin iş dünyasının gündemini yakından ilgilendiriyor.