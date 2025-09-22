Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezlerinde başlayacak uygulama, hem çocuklara hem de üniversiteli gençlere farklı bir deneyim kazandıracak.

Proje kapsamında gönüllü üniversite öğrencileri, 4-5 yaş grubundaki çocuklarla düzenli olarak bir araya gelecek. Atölyeler, belirlenen kitapların okunmasıyla başlayacak ve ardından hikâyelerdeki temalar drama, resim, müzik, oyun ya da basit bilim çalışmalarıyla zenginleştirilecek. Böylece minikler, hem düşünme ve hayal etme becerilerini geliştirecek hem de farklı alanlarda yeni deneyimler yaşayacak.

“Geleceğin Atölyeleri”, üniversiteli gençlere de erken çocukluk döneminde çalışma pratiği kazandıracak. Projeye katılan gönüllüler, iletişim ve grup yönetimi gibi becerilerini geliştirirken aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinci kazanacak. Programı tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verilecek.

Projede yer almak isteyen gönüllü üniversite öğrencileri, başvuru formuna www.izelman.com.tr adresinin “duyurular” bölümünden ulaşabiliyor.