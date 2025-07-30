Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon öncesi sponsorluk hamlelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü yoğurt markası Chobani ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer gündemine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

“Bugün bile bir şeyler olabilir”

Törende, Chobani’nin Fenerbahçe'nin yapacağı transferlere özel bir katkı sağlayıp sağlamayacağı yönündeki soruya yanıt veren Ali Koç, transfer beklentisi içindeki taraftarları heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Mikrofonu alan Koç, şu ifadeyi kullandı:

“Transferlere gelince… Bugün bile bir şeyler olabilir.”

Bu açıklama, Fenerbahçe’nin transferde çok yakın zamanda önemli bir hamle yapabileceği şeklinde yorumlandı.

Transferde hareketli saatler

Fenerbahçe’nin özellikle sağ bek ve orta saha mevkileri için transfer çalışmalarını hızlandırdığı biliniyor. Daha önce Joao Cancelo ismi gündeme gelmişti. Başkan Ali Koç’un bu sözleri, yeni bir ismin açıklanmasının an meselesi olduğunu gösteriyor olabilir.

Ali Koç’tan sponsorluk mesajı

Törende sponsorlukla ilgili de konuşan Ali Koç, Chobani ile yapılan iş birliğinin kulüp adına önemli olduğunu belirterek, “Markamızın değerini bilen, uluslararası başarıları olan bir firmayla bir araya gelmek bizi mutlu etti” dedi.