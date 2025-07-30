Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maç öncesi kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı ekip, mücadele için Polonya’ya gidecek.



Kadroda olmayan isimler dikkat çekti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer görüşmeleri süren Gedson Fernandes ile birlikte Al-Musrati, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve sakatlığı bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu kamp kadrosuna alınmadı.

Polonya kafilesinde kimler var?

Shakhtar Donetsk ile oynanacak kritik rövanş mücadelesi için Polonya’ya gidecek Beşiktaş kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin

Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroy, Kartal Kayra Yılmaz

Forvet: Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Tammy Abraham, Semih Kılıçsoy

Maç saat kaçta, nerede oynanacak?

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki UEFA Avrupa Ligi rövanş karşılaşması, yarın TSİ 21.00’de Polonya'nın Krakow kentindeki Reymana Stadı’nda oynanacak.