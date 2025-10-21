İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 200 şüpheli hakkında hazırlanan Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde iki gizli tanığın ifadelerine yer verildiğini açıkladı.
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde yeni gelişme
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu ihalelerine fesat karıştırma ve organize suç faaliyetleri kapsamında yürütülen Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında yeni bir adım attı.
20 Ekim 2025 itibarıyla, 40’ı tutuklu toplam 200 şüpheli hakkında kamu davası açıldığı duyuruldu.
İddianamedeki suçlamalar
Hazırlanan iddianamede şüphelilere yöneltilen suçlamalar şunlar:
-
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme
-
Rüşvet
-
İhaleye fesat karıştırma
-
Resmî ve özel belgede sahtecilik
-
Dolandırıcılık
-
Malvarlığı aklama
İddianamede, örgüt lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş’ın çıkar amaçlı bir suç örgütü kurduğu ve yönettiği ifade edildi.
İddianamede yer alan “Yaprak” ve “XYZ49QP” kod adlı gizli tanıklar, soruşturma dosyasında kritik ifadeler verdi.
İBB soruşturmasında ise daha önce şu gizli tanık ifadeleri kullanılmıştı:
-
-
Dalga: Meşe, Ladin, Çınar, Doğan
-
-
-
Dalga: Kartal, Şahin, Rüzgar
-
-
-
Dalga: Gürgen
-
Toplamda 8 gizli tanığın ifadeleri dosya tutanaklarına yansımıştı.