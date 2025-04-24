İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 450 bin GSM hattıyla 1.2 milyar TL dolandıran şüphelilerin gözaltına alındığını açıkladı. Eş zamanlı operasyonlarda 139 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 450 bin GSM hattı kullanılarak 1.2 milyar TL’lik dolandırıcılık yapıldığı belirlenen 139 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Antalya merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 13 ilde 45 bin 663 dolandırıcılık olayı açığa çıktı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 450 bin telefon hattı üzerinden vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilerin yakalandığını duyurdu. Antalya merkezli yapılan operasyonlarda, toplam 13 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 8 aydır devam eden ortak çalışmaların sonucunda 45 bin 663 dolandırıcılık vakasının tespit edildiğini söyledi.

Eş zamanlı operasyonlar yapıldı

Antalya'da başlatılan operasyon, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Aydın ve Kayseri illerinde de genişletildi. Bu operasyonlar, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile ortaklaşa yürütüldü ve dolandırıcılık faaliyetleri üzerine derinlemesine araştırmalar yapıldı.

Yapılan vurgun: 1.2 milyar TL

Yapılan operasyonların ardından 450 bin GSM hattı üzerinden yapılan dolandırıcılıkla, vatandaşlardan toplamda 1.2 milyar TL’nin alındığı belirlendi. Bu dolandırıcılıkla ilgili olarak çok sayıda cep telefonu, GSM hattı, tablet bilgisayar ve yazılım donanımları ele geçirildi.

Şirketlere el konuldu

Operasyonlarda ayrıca, şüphelilere ait iki şirkete de el konuldu. Bu şirketlerin tüm malvarlıklarına el konularak, dolandırıcılık suçuna ilişkin deliller toplandı.