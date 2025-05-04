İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınayarak, saldırganın yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, şiddet girişimlerinin hukuk önünde cezasını çekeceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak, saldırıya uğrayan Özel’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Yerlikaya, saldırganın kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Saldırganın kimliği belirlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştiren şahsın kimliğinin tespit edildiğini ve şahsın S.T. adlı kişi olduğunu açıkladı. Saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı bilgisini veren Yerlikaya, hukukun üstünlüğüne olan bağlılıklarını yineleyerek, saldırganın en kısa sürede adalet önüne çıkarılacağını ifade etti.

"Toplumun huzurunu bozan her türlü saldırı hukuk önünde cezalandırılacaktır"

Ali Yerlikaya, toplumun huzurunu bozmaya yönelik şiddet girişimlerinin asla kabul edilemeyeceğini belirtti. Bakan Yerlikaya, bu tür eylemlerin hukuk önünde hak ettiği cezayı alacağına dair kamuoyuna güvence verdi.

Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerini iletti

Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıyı kınarken, kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti. Özel’in sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni eden Yerlikaya, saldırının bir an önce unutulması gerektiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarının tamamı şöyle:

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır.