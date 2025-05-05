Aliağa Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısı, 6 Mayıs 2025 Salı günü saat 18.00'de Aliağa Belediyesi Meclis Salonu'nda Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında yapılacak. Toplantıda 14 gündem maddesi görüşülecek.
Gündemde 14 madde yer alıyor
Toplantı, 4 Nisan ve 6 Nisan 2025 tarihli meclis tutanaklarının okunup onaylanmasıyla başlayacak. Ardından başkanlıktan gelen 8 önerge ve komisyondan gelen 6 rapor, meclis üyelerinin değerlendirmesine sunulacak.
Görüşülecek maddeler arasında kent planlamasından sosyal projelere kadar çeşitli konuların yer alması bekleniyor. Meclis toplantısı, dilek ve temennilerin alınmasıyla sona erecek.
Toplantı canlı yayınlanacak
Aliağa Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı, vatandaşların da süreci yakından takip edebilmesi için canlı olarak yayınlanacak. Yayın, Aliağa Belediyesi'nin resmi web sitesi www.aliaga.bel.tr üzerinden ve YouTube kanalında youtube.com/aliagatv adresinden izlenebilecek.