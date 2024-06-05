İşte Aliağa Belediyesi'nin spor alanındaki hizmet ve başarılardan bazıları!

Aliağa Helvacı Gençlik Spor'dan büyük başarı: BAL Ligine yükseldi

2023-2024 sezonunda Süper Amatör Lig Play-Off B Grubu'nu şampiyon olarak tamamlayan Aliağa Helvacı Gençlik Spor, Bölgesel Amatör Ligi’ne (BAL) yükseldi. İzmir Süper Amatör Ligi’ni lider olarak tamamlayan ve Play-Off grubunda da üstün performans sergileyerek şampiyon olan Aliağa ekibi, 30 maçta 26 galibiyet elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Teknik Sorumlu Mehmet Ateş, şampiyonluğa inandıklarını ve gelecek sezon daha büyük başarılar hedeflediklerini belirtti. Taraftarlar arasında büyük coşku ve sevinçle karşılanan bu başarı, Aliağa’yı en iyi şekilde temsil etmeye hazırlanan takım için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Kuzey Ege Spor Oyunları 6 ilçeyi sporla buluşturdu

Aliağa'da bu yıl ilk kez düzenlenen '1. Kuzey Ege Spor Oyunları' büyük heyecan ve ilgiyle karşılandı. 20-25 Mayıs tarihlerinde 6 ilçeden yaklaşık 1.400 yarışmacı sporcunun katılımı ile 12 branşta düzenlenen oyunlarda, sporcular fair-play ruhunu yansıtarak performanslarını sergiledi. Büyük tutku ve heyecana sahne olan Kuzey Ege Spor Oyunları, bölgenin spor kültürünü ve birliğini pekiştirdi. Dereceye giren sporcular, görkemli ödül törenleri ile protokol tarafından ödüllendirildi. İzmir Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu spor oyunlarını gelecek yıllarda daha zengin içeriklerle devam ettirmeyi planlıyor.

Aliağa’nın minikleri gözünü İzmir kupasına dikti

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İzmir Şampiyonası’nda Aliağa Belediyesi Demirspor Mini Voleybol Takımı yarı finale kadar yükselerek önemli bir başarıya imza attı. 50 takımın yarıştığı şampiyonada dikkatleri üzerine çeken Aliağa ekibi, 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü Karabağlar Spor Salonu’nda Kask Atletik, Dikili Rodos ve 35 Yıldız Spor Kulübü ile finale çıkabilmek için mücadele etti. Aliağa Belediyesi Demirspor Kulübü Başkanı Bilal Özkurt, oyuncularının performansından gurur duyduklarını belirterek, İzmir Kupasını Aliağa’ya getirmek istediklerini ifade etti.

Aliağa satranç tutkunlarına ev sahipliği yaptı

Aliağa Belediyesi’nin bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘KYME Satranç Turnuvası’ 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü ile Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği iş birliğinde organize edilen turnuvaya, Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce satranç tutkunu katıldı. Üç farklı kategoride düzenlenen turnuvada, sporcular kıyasıya mücadele etti ve dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi.

Aliağa Belediyesi, spor alanında yaptığı bu hizmetlerle ilçede sporu teşvik etmeye ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu etkinlikler ve başarılar, Aliağa’nın spor kültürünü daha da zenginleştiriyor.