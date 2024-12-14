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İkinci yarıda vites artıran Aliağa, 59. ve 65. dakikalarda Berke’nin attığı gollerle farkı açtı. 62. dakikada Mehmet Fuat’ın golü skoru belirledi: 4-0.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta sezonun ilk yarısını tamamlayan Aliağa Futbol , sahasında 1923 Mustafakemalpaşa ’yı farklı mağlup etti. 4-0’lık galibiyetle dikkat çeken sarı-siyahlılar, 4 haftadır süren beraberlik serisine de son verdi

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