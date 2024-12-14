TFF 3. Lig 3. Grup’ta sezonun ilk yarısını tamamlayan Aliağa Futbol, sahasında 1923 Mustafakemalpaşa’yı farklı mağlup etti. 4-0’lık galibiyetle dikkat çeken sarı-siyahlılar, 4 haftadır süren beraberlik serisine de son verdi
İlk yarıda kontrollü oyun
Aliağa Atatürk Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 22. dakikada Muhammed Raşit’in golüyle öne geçti. İlk yarıda rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Aliağa Futbol, devreyi 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda gol şov
İkinci yarıda vites artıran Aliağa, 59. ve 65. dakikalarda Berke’nin attığı gollerle farkı açtı. 62. dakikada Mehmet Fuat’ın golü skoru belirledi: 4-0.
Kaynak: DHA