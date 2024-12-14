TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta mücadelesinde Altınordu, zirve yarışı verdiği lider Sarıyer’i konuk etti. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta, karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlik bozulmadı.

İlk yarı gol sesi çıkmadı

İzmir’de oynanan karşılaşmada iki ekip de kontrollü bir oyun sergiledi. Pozisyon üretmekte zorlanan takımlar, ilk yarıyı 0-0 eşitlikle tamamladı.

Goller i kinci yarıda geldi

Maçın 53. dakikasında Sarıyer, Onur Eriş’in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Altınordu, bu gole 77. dakikada Sami Satılmış’ın attığı golle cevap verdi. Kalan dakikalarda iki ekip de üstünlük sayısını bulamayınca mücadele 1-1 sona erdi.