Bundesliga'da kaleci Patrick Drewes sahaya çıkamadı, Hofmann kaleye geçti Bundesliga'da kaleci Patrick Drewes sahaya çıkamadı, Hofmann kaleye geçti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta mücadelesinde Altınordu, zirve yarışı verdiği lider Sarıyer’i konuk etti. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta, karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlik bozulmadı.

Altınordu, Lider Sarıyer'den 1 Puanı Aldı 1 1 (3)

İlk yarı gol sesi çıkmadı

İzmir’de oynanan karşılaşmada iki ekip de kontrollü bir oyun sergiledi. Pozisyon üretmekte zorlanan takımlar, ilk yarıyı 0-0 eşitlikle tamamladı.

Goller iAltınordu, Lider Sarıyer'den 1 Puanı Aldı 1 1 (2)kinci yarıda geldi

Maçın 53. dakikasında Sarıyer, Onur Eriş’in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Altınordu, bu gole 77. dakikada Sami Satılmış’ın attığı golle cevap verdi. Kalan dakikalarda iki ekip de üstünlük sayısını bulamayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Kaynak: DHA