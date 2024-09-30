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Netto Arena’da oynanacak mücadele saat 19.30’da başlayacak. Aliağa Petkimspor, Avrupa’daki ilk iç saha maçında ise önümüzdeki hafta Belçika ekibi Oostende'yi ağırlayacak. İzmir temsilcisi, grupta çift devreli maçlar sonucunda son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

Sezon öncesi kadrosunu yenileyen ve Şampiyonlar Ligi 'ndeki eleme turunu geçerek tarihinde ilk kez grup aşamasına yükselen Aliağa Petkimspor , Avrupa sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. İzmir ekibi, Şampiyonlar Ligi B Grubu’ndaki ilk hafta mücadelesinde yarın Polonya temsilcisi King Szczecin ile karşılaşacak.

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Kuşadasıspor’da Bülent Ataman ile yollar ayrıldı

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