Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde Aliağa Petkimspor, gösterdiği başarılı performansla 3 maçını da kazanarak Şampiyonlar Ligi’nde normal sezona katılmaya hak kazandı. Antalya'da düzenlenen elemelerde, ilk maçında Hollanda'nın Heroes Den Bosch takımını 92-72 mağlup eden İzmir ekibi, çeyrek finalde Fransa'dan Cholet Basket'i 76-70 yenerek finale yükseldi. Dün oynanan finalde ise Yunanistan temsilcisi PAOK'u 79-69 mağlup ederek turnuvayı başarıyla tamamladı.

İlk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde normal sezona katılma hakkını elde ederek İzmir’i uluslararası arenada temsil edecek. Böylece Aliağa Petkimspor, turnuvada Karşıyaka, Galatasaray ve Manisa Basket'ten sonra yer alacak 4. Türk takımı oldu.

Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele edecek. Grubunda son şampiyon Unicaja (İspanya), Filou Oostende (Belçika) ve King Szczecin (Polonya) gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak.

Aliağa Petkimspor'un ilk açıklanan maç programı şöyle:

1 Ekim Salı: King Szczecin-Aliağa Petkimspor

9 Ekim Çarşamba: Aliağa Petkimspor-Filou Oostende

23 Ekim Çarşamba: Unicaja-Aliağa Petkimspor

5 Kasım Salı: Aliağa Petkimspor-Unicaja

3 Aralık Salı: Aliağa Petkimspor-King Szczecin

17 Aralık Salı: Filou Oostende-Aliağa Petkimspor