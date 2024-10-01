Aliağa Petkimspor, yeni sezon öncesi talihsiz bir sakatlık haberiyle sarsıldı. Sezon başında Tofaş'tan transfer edilen 23 yaşındaki oyun kurucu Mustafa Kurtuldum, geçtiğimiz cuma günü oynanan Merkezefendi Belediyesi Basket ile oynanan hazırlık maçında ciddi bir sakatlık yaşadı. Genç oyuncunun çapraz bağlarının kopması sonucunda sezonu kapattığı bildirildi.

Mustafa Kurtuldum, daha önce de aynı sakatlığı yaşamış ve ameliyat olmuştu. Tekrar ameliyat olacak olan başarılı oyuncunun, bu sezon boyunca sahalardan uzak kalacağı belirtildi.