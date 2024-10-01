EGİAD’ın düzenlediği toplantıda, döngüsel ekonominin geliştirilmesine katkı sunan Endüstriyel Simbiyoz ele alındı. Toplantıda, iklim değişikliği, Paris İklim Anlaşması ve AB’nin Yeşil Mutabakatı’nın bu kavramların önemini artırdığı vurgulandı.

Endüstriyel Simbiyoz nedir?

Endüstriyel Simbiyoz, bir işletmenin atıl durumdaki kaynaklarının diğer işletmeler tarafından kullanılmasına dayanan, ekonomik ve çevresel faydalar sağlayan bir işbirliği modeli olarak tanımlanıyor. Emine Bilgen Eymirli, sadece hammadde değil, atık, enerji ve lojistik gibi pek çok kaynağın paylaşımı ile sürdürülebilir iş modelleri geliştirilmesine katkı sunduğunu belirtti.

İklim değişikliği ve yeşil büyüme bağlantısı

İklim değişikliği, kaynakların tükenmesi ve çevre kirliliği gibi küresel sorunlar, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik kavramlarının daha da önem kazanmasına neden oluyor. EGİAD Başkan Vekili Kaan Özhelvacı, bu sorunlarla mücadele etmenin yalnızca çevresel değil, ekonomik bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

İzmir Endüstriyel Simbiyoz projesi

İzmir Kalkınma Ajansı’nın başlattığı Endüstriyel Simbiyoz Projesi, İzmir bölgesi için bir model oluşturmayı ve bu modeli ulusal çapta yaygınlaştırmayı hedefliyor. Eymirli, projenin endüstriyel atıkları azaltarak hem insan hem de çevre sağlığını iyileştirme amacı taşıdığını belirtti.