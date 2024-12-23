Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Çocuk Tiyatrosu kursları, 8-14 yaş arası 120 öğrencisiyle tiyatro eğitimi ve sahne çalışmalarıyla dolu bir dönem geçiriyor. Yönetmen Evrim Yaşar’ın önderliğinde genç tiyatrocular, yıl sonu gösterileri için dört yeni oyun hazırlığında.

Eğitimin temel taşı

Çocuklar, kursun başlangıcında teorik eğitim ve "mutfak çalışmaları" adı verilen temel tiyatro becerileriyle tanışıyor. Artikülasyon, diksiyon, doğaçlama, grup içi iletişim gibi konularda verilen eğitimler, çocukların kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlıyor. Başarıyla tamamlanan bu süreç, sahne çalışmalarının kapısını açıyor.

Yıl sonu gösterilerinde sürpriz oyunlar

2025 yılındaki ASEV yıl sonu gösterilerinde dört oyun sahnelenecek. Vatandaşların yoğun talebiyle “Hanegiller” oyununun ikinci bölümü de seyirciyle buluşacak. Yönetmen Evrim Yaşar’ın yazdığı bu oyun, önceki gösteriminde büyük beğeni toplamıştı.

“Öğrencilerim benim gururum”

Çocuk Tiyatrosu Yönetmeni Evrim Yaşar, 8 yıldır devam eden öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek şunları söyledi: “Kurslarımız, çocukların özgüvenlerini artırmak, empati yapabilme yeteneklerini geliştirmek ve sanata değer veren bireyler yetiştirmek için tasarlanmıştır. Birçok öğrencimiz konservatuvara yerleşti; onların başarısı bizim en büyük mutluluğumuz.”

Her yıl Eylül ayında açılan kurs kayıtları, Aliağa Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. Detaylı bilgi için AGM 0(232) 616 7071, AYM 0(232) 399 00 00/3200 numaralı hatlar aranabiliyor.