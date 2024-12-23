Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neriman Soğukpınar'ın liderliğindeki proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında desteklenmeye değer bulundu. Proje, babaların yenidoğan bakımına hazır oluşları ile doğum sonu güvenlik hissi arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlıyor.

Bilimsel araştırmalarla aile ve çocuk sağlığına katkı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin TÜBİTAK projelerindeki başarısını vurgulayarak, Prof. Dr. Neriman Soğukpınar ve ekibini tebrik etti. Proje, babaların çocuk bakımına katılımının olumlu etkilerini inceleyerek, aile sağlığına katkı sağlamayı hedefliyor. Babaların bebek bakımına daha fazla dahil olmasının çocukların gelişimi üzerinde güçlü etkiler yarattığına dikkat çekildi.

Babaların yenidoğan bakımına katılımının önemi

Prof. Dr. Soğukpınar, babaların yenidoğan bakımına aktif katılımının bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim üzerinde olumlu etkiler yarattığını ifade etti. Ayrıca, projede babaların bakım konusunda hazır olup olmadıklarının güvenilir bir ölçüm aracıyla değerlendirilmesi ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Literatürde ilk kez yapılacak araştırma

Proje, literatürde ilk kez babaların yenidoğan bakımına hazır olma durumları ile doğum sonrası kendilerini güvende hissetme durumları arasındaki ilişkiyi inceleyecek. Proje kapsamında geliştirilecek ölçek, babalara yönelik eğitimlerin planlanmasına ışık tutacak. Projenin sonunda, babalar için bir "Yenidoğan Bakım Rehberi" sunulması planlanıyor.