Almanya, düzensiz göçü kontrol altına almak ve ülke genelinde güvenliği sağlamak amacıyla kara sınırlarında yeni önlemler alıyor. Ağustos ayında Solingen'de yaşanan bıçaklı saldırının ardından kamuoyunda artan güvenlik talepleri karşısında İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yeni sınır kontrollerinin başlatılacağını açıkladı. Şimdiye kadar Polonya, Çekya, İsviçre ve Avusturya sınırlarında devam eden kontrollerin, 16 Eylül itibarıyla Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka sınırlarını da kapsayacağı belirtildi.

Ülkenin güvenliğini artırmak için önemli bir adım

Bu yeni geçici sınır kontrolleri ilk etapta 6 ay süreyle uygulanacak. Almanya'nın bu adımı, düzensiz göçle mücadele kapsamında alınan önlemler arasında yer alıyor. İçişleri Bakanı Faeser, bu kontrollerin, ülkenin güvenliğini artırma yönünde önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bu karar hakkında temkinli bir yaklaşım sergileyerek, Schengen bölgesinde iç sınır kontrollerinin yalnızca istisnai durumlarda uygulanabileceğini hatırlattı. AB Komisyonu Sözcüsü Anitta Hipper, Alman hükümetiyle bu konuda temas halinde olduklarını açıkladı.