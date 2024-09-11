Adana'nın Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan aile sağlığı merkezinde yaşanan olayda, işe giriş raporu almak isteyen Seracettin D., aile hekiminin kaydında olmadığını öğrendikten sonra şiddete başvurdu. Dr. Can Cevher Gürler'in, kayıtsız olduğu için kendisine durum bildirir rapor verebileceğini söylemesi üzerine çıkan tartışma, Seracettin D.'nin elektrikli çaydanlıkla saldırısına dönüştü.

Doktor yoğun bakıma alındı

Saldırı sonucu Dr. Gürler’in sol omzunda çıkık, kafa tasında çatlak ve çeşitli açık yaralar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Dr. Gürler, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise saldırgan Seracettin D.'yi gözaltına alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Doktorun durumu ciddiyetini korurken, sağlık camiası bu vahim olayla ilgili tepkilerini dile getirmeye başladı.