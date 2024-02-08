Özellikle Ren Havzası çevresinde yaşayan Katoliklere özgü bir gelenek olarak yaşatılan ve her yıl 11. ayın 11'inde saat 11.11'de başlayan "5. Mevsim" karnavalı kutlamaları, Köln, Düsseldorf, Mainz gibi şehirlerde yapılıyor.

Şehrin sokaklarında kutlama yapan yüz binlerce kişi nedeniyle birçok sokak trafiğe kapatılırken trafikte aksamalar yaşandı.

Karnaval sezonu

Karnaval, özellikle Ren Havzası çevresinde yaşayan Katolik kesime özgü bir gelenek olarak biliniyor.

Almanya'da karnaval dönemi, 12 Şubat'ta "Rosenmontag" (Gül Pazartesi) adı verilen büyük karnaval geçidiyle zirve noktasına ulaşacak ve 14 Şubat'ta "Aschermittwoch" (Kül Çarşambası) adı verilen gün sona erecek.

Dünyadaki siyasi figürlerin maketlerle karikatürize edildiği büyük karnaval geçidi Rosenmontag'a civar şehirlerden ve ülkelerden 500 bin ila 1 milyon kişinin katılması bekleniyor.

Karnavalın ardından "Fastenzeit" denilen ve 40 gün süren, Hristiyanların et ve et ürünlerini tüketmediği "oruç" dönemine girilecek.