Almanya'da başbakanlık seçiminde ilk turda çoğunluğu sağlayamayan Friedrich Merz, ikinci turda 325 oy alarak ülkenin yeni başbakanı seçildi.

Almanya'da Meclis Genel Kurulu yeni başbakanı belirlemek üzere toplandı. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, ilk turda çoğunluğu sağlayamasa da ikinci turda 325 oy alarak Almanya'nın yeni başbakanı oldu. Bu sonuç, Almanya siyasi tarihinde bir başbakan adayının ilk turda başarısız olduğu ilk oylama olarak kayda geçti.

İlk turda şok, ikinci turda zafer

Koalisyon ortakları CDU ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) toplamda 328 sandalye sayısına sahip olmasına rağmen, Merz ilk turda 310 oyda kalarak çoğunluğu sağlayamadı. Bu durum Alman meclis tarihinde bir ilki temsil etti. Merz'in başbakan seçilebilmesi için 316 oy gerekiyordu.

İkinci tur oylamada sonuç değişti

İlk turun ardından oturuma ara verildi. Merz ve kurmayları diğer parti temsilcileriyle yoğun görüşmeler yürüttü. Saat 16.45'te başlayan ikinci tur oylamada Merz 325 'evet' oyu alarak başbakan seçildi. 289 milletvekili 'hayır' oyu verirken, 1 kişi çekimser kaldı ve 3 oy geçersiz sayıldı.

Koalisyonun içinde fire tartışması

İlk turda koalisyondan 18 fire verilmesi, koalisyon içindeki güven sorununu gündeme taşıdı. CDU-SDP bloku 328 sandalyeye sahip olmasına rağmen, Merz'in ancak ikinci turda seçilebilmesi siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı.

Analistlere göre 'İmaj kaybı'

Almanya'da ilk kez bir başbakan adayı ilk turda başarısız oldu. Siyasi gözlemciler, bu süreci Friedrich Merz açısından "ciddi bir imaj kaybı" olarak nitelendiriyor. CDU'nun ikinci turun aynı gün içinde yapılmasında ısrar etmesi de bu algıyı düzeltme çabası olarak yorumlandı.

23 Şubat seçim sonuçları

Almanya'da 23 Şubat 2025'te yapılan erken genel seçimlerde CDU/CSU ittifakı yüzde 28,6 oy oranı ile sandıktan birinci çıkmıştı. Koalisyon görüşmeleri sonrası CDU-SPD ortaklığı kurulmuş, Merz başbakan adayı olarak gösterilmişti.