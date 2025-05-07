Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 3. Yaş Üniversitesi dönem sonu etkinliği, üç kuşağı bir araya getiren anlamlı anlara sahne oldu. Etkinlik, izleyicilere unutulmaz bir kültürel paylaşım deneyimi sundu.

Etkinlikte kuşaklar arası dayanışma öne çıktı

Güzelbahçe Belediyesi’nin 3. Yaş Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği 1. Dönem Sonu Etkinliği, Büyük ilgi gördü. Etkinlik, Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ezgi Naz Soysal, Kent Konseyi Başkanı Oya Türkeli, Ege Geriatri Derneği Başkanı Mevlüt Ülgen, Prof. Dr. Sevnaz Şahin, Emekli Prof. Dr. Tülay Canda, İlçe Sağlık Müdürü Dolunay Hamamizade ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlik, 3. Yaş Üniversitesi Folklor Ekibi’nin gösterisiyle başladı. Ardından sahneye çıkan Seferihisar Müşerref Hepkon İlkokulu Folklor Ekibi, büyük alkış aldı. İki ekibin birlikte gerçekleştirdiği ortak performans izleyicilerden büyük beğeni topladı. Genç yetenek Nil Duru Ataklı ise piyano dinletisiyle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

"Üç Kuşak" şiir dinletisi duygu dolu anlar yaşattı

Etkinlikte “Üç Kuşak” başlıklı şiir dinletisi, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. 3. Yaş Üniversitesi öğrencisi bir baba, kızı ve torunu birlikte sahneye çıkarak, Can Yücel ve Hasan Hüseyin Korkmazgil’in şiirleriyle "Denizleri" andı.

Teşekkür belgeleri ve atalık tohumlar

Etkinlik sonunda, gönüllü eğitmenlere katkılarından dolayı teşekkür belgeleri verildi ve atalık tohum hediye edildi. Başkan Vekili Ezgi Naz Soysal, etkinliğin sonunda katılımcılara belgelerini takdim etti ve teşekkürlerini iletti. Soysal, “Yaşam boyunca öğrenme yolunda önemli bir projeyi faaliyete geçirmek mutluluk verici. Birinci dönem sonu yapmış oldukları gösteri bizlere güzel bir gece yaşattı. Emeği geçen herkese Güzelbahçe Belediye Başkanımız Mustafa Günay adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Etkinlik, Türk Sanat Müziği ile sona erdi

Etkinlik, 3. Yaş Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun dinletisiyle sona erdi. Katılımcılar etkinliği büyük ilgiyle izlerken, etkinlik kuşaklar arası dayanışma ve kültürel paylaşımın en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda kaldı.