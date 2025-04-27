Almeira ile Ferrol, 28 Nisan'da İspanya La Liga 2'de karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve detayları haberimizde!
Almeira vs Ferrol maçı ne zaman, saat kaçta?
İspanya La Liga 2 kapsamında Almeira ile Ferrol, 28 Nisan 2025 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Almeira'daki UD Almería Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21:30'da başlayacak.
Almeira-Ferrol maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Almeira-Ferrol karşılaşması, Türkiye'de Tuttur TV ve S Sport Plus kanal(lar)ı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, belirtilen platformlar aracılığıyla müsabakayı takip edebilecek.
Tuttur TV, İddaa numaralı kanallar aracılığıyla Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır. Platform üzerinden maç yayınına ulaşabilirsiniz.
S Sport Plus, numaralı kanallar ve internet platformu üzerinden Türksat uydusu aracılığıyla şifreli şekilde Almeira-Ferrol maçını yayınlayacaktır.
|Maç
|Almeira vs Ferrol
|Tarih
|28 Nisan 2025 Pazartesi
|Saat
|21:30
|Stadyum
|UD Almería Stadyumu, Almeira
|Yayın
|Tuttur TV, S Sport Plus
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