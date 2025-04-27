Lazio ile Parma, 28 Nisan 2025 Pazartesi günü karşılaşıyor. Maçın saati, yayın kanalı ve platform bilgileri haberimizde.
Lazio Parma Maçı 28 Nisan 2025'te hangi kanalda?
Lazio ile Parma, İtalya Serie A 2024-2025 sezonu kapsamında 28 Nisan 2025 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgilerini merak ediyor. Lazio – Parma maçı, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından saat 21:45’te canlı yayınlanacak.
Lazio Parma maçı canlı yayın bilgileri
S Sport Plus, Türksat uydusu üzerinden ve internet platformları aracılığıyla şifreli olarak izlenebilmektedir.
S Sport 2, Kablo TV 241. kanal, Tivibu 74. kanal, Turkcell TV+ 78. kanal ve Vodafone TV 12. kanal üzerinden şifreli olarak yayın yapmaktadır.
Lazio Parma maçı ne zaman, saat kaçta?
Lazio ile Parma arasındaki karşılaşma, 28 Nisan 2025 Pazartesi günü oynanacak. Maç, TSİ 21:45'te başlayacak.
Lazio Parma maçı nerede oynanacak?
İtalya Serie A mücadelesi, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Yayın Kanalı
|Lazio - Parma
|28 Nisan 2025
|21:45
|S Sport Plus, S Sport 2
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