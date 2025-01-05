Karting'deki önemli zaferleriyle adını duyuran Alp Aksoy, şimdi Formula 1'e giden yolda bir adım daha atıyor. 2025 sezonunda Prema Racing takımında yer alacak olan Aksoy, motor sporları dünyasında daha da yükselecek. Prema Racing, dünyanın en prestijli Formula 1 takımlarından biri olarak, Alp Aksoy'un daha da geliştirilebilecek bir platform sunmasını sağlayacak. Aksoy'un Formula 1 yolculuğundaki kariyerinin yeni bir dönemi başlıyor.

Aksoy'un geleceğe dönük adımları

Alp Aksoy, motor sporları kariyerinde önemli bir dönüm noktasında adım atarak, Prema Racing takımında yer alacak. Bu adım, onun Formula 1 yolundaki kariyerini daha da hızlandıracak. Karting'deki başarılarının ardından Formula 1'e geçiş yapmak, Aksoy için büyük bir fırsat olacak. Prema Racing ile yapılacak bu yarışlar, onun hız ve strateji ilişkileriyle ilgilenmek için daha da geliştirecek ve uluslararası motor sporları arenasında daha geniş bir tanınma sağlayacak.