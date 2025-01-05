Türk müziğinin efsane isimlerinden Yıldız Tilbe, "Karpuz Getir Yiyeyim", "Yürü Anca Gidersin" gibi hit şarkılarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Son dönemde ise emekli maaşına yönelik tepkileriyle gündeme gelmişti. Ancak, Tilbe'nin son aldığı lüks araç, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Emekli maaşına tepki, lüks araç alımı şaşırttı

Bir süre önce sosyal medya hesabından emekli olduğunu duyuran ve maaşına isyan eden ünlü şarkıcı, "Eskiden emekli olanlar bir ev, bir araba alırdı ya da iş açardı toplu parayla. Şimdiki emeklilere Allah yardım etsin, başka yardımcı yok gerçekten" demişti. Ancak, bu sözlerinin hemen ardından 6 milyon TL'lik lüks bir araç satın alması dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada tepkiler yağdı

Tilbe'nin lüks aracı hakkında sosyal medyada çeşitli yorumlar yapıldı. "Emekli maaşına isyan edip nasıl araba aldı?", "Bu nasıl bir çelişki?", "O gün emekli maaşından dert yakınmıyor muydu?" gibi yorumlarla şarkıcının lüks alımı tartışılmaya başlandı.