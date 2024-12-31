İzmir Alsancak 1375 Sokak ve çevresindeki mimarlık ofisleri, yeni yılı kutlamak için “Mahallenin Mimarları” adlı özel bir etkinlik düzenledi. Bekamar’ın sponsorluğunda, Salih Seymen Mimarlık ve Ulema & Ulema Mimarlık firmalarının ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte mesleki dayanışma ve dostluk mesajları verildi.

“Dayanışma ve tatlı rekabet bir arada”

Etkinliğe katılan Konak Belediye Başkanı Mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu, mimarlık mesleğinin önemine dikkat çekerken, bu tür buluşmaların meslektaşlar arasındaki iletişim ve dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti. İzmir Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dürrin Ulema ise etkinliğin tarihçesini ve amacını anlattı.

Ulema, “Alsancak’ta her gün birbirimize selam veren küçük bir topluluğuz. 2020 yılında mesleki dayanışma ve dostluklarımızı pekiştirmek adına başlattığımız bu yeni yıl kutlamasının ikincisini düzenlemekten mutluyuz. Bir arada olmak, tatlı rekabet ve dayanışma sohbetleri hepimize moral verdi” dedi.

2025 için iyi dilekler

Yeni yılın sağlık, barış ve huzur getirmesini dileyen Ulema, mimarlık mesleğinin gelişimi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. “2025 yılı, hem meslektaşlarımıza hem de ülkemize hayırlı olsun” diyen Ulema, mesleki dayanışmanın önemine vurgu yaptı.