Cumhuriyet gazetesi yazarı, deneyimli gazeteci ve CHP’nin eski genel başkanlarından Altan Öymen, kaptığı virüs enfeksiyonu nedeniyle İstanbul’da özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. 93 yaşındaki Öymen’in sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.



93 yaşındaki Altan Öymen hastaneye kaldırıldı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1999-2000 yılları arasında genel başkanlığını yapan Altan Öymen, virüs kaynaklı bir enfeksiyon nedeniyle İstanbul Şişli’de bulunan Florence Nightingale Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Öymen'in yoğun bakım ünitesinde izole şekilde takip edildiği belirtildi.

Geçirdiği ameliyat sonrası enfeksiyon gelişti

Altan Öymen’in yaklaşık 6 hafta önce akciğer ameliyatı geçirdiği ve ameliyat sonrası dönemde enfeksiyon kaptığı ifade edildi. Sağlık durumu hakkında ailesi ve hastane yönetimi resmi bir açıklama yapmazken, gazeteci meslektaşları geçmiş olsun mesajları paylaşmaya başladı.

Siyaset ve gazetecilikte uzun bir kariyer

Gazeteciliğe genç yaşta başlayan Öymen, Türk basınının duayen isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Cumhuriyet, Milliyet ve Anka Ajansı gibi önemli yayın organlarında görev yaptı. 1999 yılında CHP Genel Başkanı seçilen Öymen, kısa süreli siyaset kariyerinin ardından tekrar yazarlığa dönmüştü. Son olarak Cumhuriyet gazetesinde köşe yazıları yazmaya devam ediyordu.