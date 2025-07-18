Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde 7 milyon liralık zarara yol açan kundaklama olayında tutuklanan iş yeri komşusu A.K., yargılama sürecinde ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi. Mağdur iş yeri sahibi, karara avukatı aracılığıyla itiraz edeceklerini açıkladı.



Yangında 7 milyon liralık zarar oluştu

5 Mart 2025’te Sümer Mahallesi’nde Tolga Kaplan’a ait mobilya ve fuar stantları imalathanesinde çıkan yangın büyük hasara yol açtı. Yangın sonrası yapılan hasar tespitine göre yaklaşık 7 milyon liralık maddi kayıp oluştu.

Kundaklama anı güvenlik kameralarına yansıdı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek olayın kundaklama olduğunu belirledi. Plakası sökülmüş lüks bir aracın arka kapısından inen kar maskeli kişi, bagajdan aldığı benzin bidonuyla imalathaneye giderek yangını başlattı.

İki şüpheli gözaltına alındı

Görüntülerden aracın içinde oldukları belirlenen A.K. (44) ve kamu hastanesinde görevli doktor H.T.H. (32) gözaltına alındı. İfadelerinde olay gecesi türbe ziyareti yaptıklarını belirten şüpheliler, suçlamaları reddetti.

A.K. tutuklandı, doktor serbest kaldı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli H.T.H. ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkeme tahliye kararı verdi

Denizli 15. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek dava öncesi Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından, mahkeme heyeti A.K.’nin ev hapsi ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Mağdur taraf karara tepkili

İş yeri sahibi Tolga Kaplan, avukatı aracılığıyla tahliye kararına itiraz edeceklerini ve adalet arayışlarının sürdüğünü açıkladı.