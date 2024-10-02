TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 5 puanla 12'nci sırada yer alan Altay'da, Başkan Süleyman Özkaral, takımın ilerleyen haftalarda üst sıralara tırmanacağına inandığını belirtti. Teknik Direktör Gökhan Karaaslan’a güvendiklerini ifade eden Özkaral, genç oyuncuların antrenmanlardaki performanslarını henüz sahaya yansıtamadıklarını dile getirdi.

Başkan Özkaral, "Genç oyuncularımızın özgüven sorunu var, ancak zamanla çok daha iyi olacaklar. Tecrübeli futbolcular görevlerini fazlasıyla yapıyor, gençlerimizin de daha fazla mücadele etmesi gerekiyor" dedi.