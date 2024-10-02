Cibuti açıklarında iki göçmen botun batması sonucu en az 45 kişi hayatını kaybetti, kayıp 111 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Cibuti açıklarında, Yemen'den hareket eden göçmenleri taşıyan iki botun batması sonucu en az 45 kişi hayatını kaybetti, kayıp 111 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Hayatta kalanlardan alınan bilgiye göre, ilk teknede 100 göçmen, ikincisinde ise Yemen'den Cibuti'ye gelen 210 göçmen bulunuyordu. Göçmenler, Yemenli tekne operatörleri tarafından açık denize inmeye ve yüzmeye zorlandı. Bir kadın boğuldu ancak dört aylık bebeği ilk teknedeki diğer 98 kişiyle hayatta kaldı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, her iki botun da 310 göçmen ile Yemen’den ayrıldığı ve daha sonra Cibuti açıklarında Kızıldeniz’de alabora olduğu aktarıldı. IOM, Cibuti Hükümeti ile koordineli olarak, hayatta kalanlara tıbbi yardım, ruh sağlığı ve psikososyal destek ile güvenli barınma da dahil olmak üzere insani yardım ve koruma müdahaleleri sağlıyor. Bu olaydan önce IOM, 2024 yılında Cibuti kıyılarında 124 ölüm kaydetti.