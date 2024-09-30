Manchester United’a Eylül 2023'te transfer olan milli kaleci Altay Bayındır, İngiliz devinde forma şansı bulmakta zorlanıyor. The Sun'ın haberine göre, Premier Lig ekibi Sunderland’in kalecisi Nathan Patterson'ı transfer etmek istiyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde, Altay Bayındır’ın oynama şansı ciddi şekilde azalabilir.

Sunderland'in genç kalecisi kadroya dahil olabilir

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, takımın as kalecisi Andre Onana'nın inişli çıkışlı performansından memnun değil ve Onana'yı zorlayabilecek bir kaleci arayışında. Bu arayışın sonucunda, Sunderland’in genç yeteneği Nathan Patterson'ı gözüne kestirdiği belirtiliyor. Sunderland’in Patterson için yaklaşık 20 milyon sterlin talep ettiği, ancak daha düşük bir fiyata da transferin gerçekleşebileceği iddia edildi.

Haberde, Erik ten Hag’ın Onana'yı ilk tercih olarak görmeye devam ettiği, ancak Patterson’ın yedek kaleci olarak takıma katılması durumunda Altay Bayındır’ın Manchester United’daki geleceğinin tehlikeye gireceği ve transfer olabileceği ifade edildi.

Altay Bayındır, Manchester United formasıyla sadece 2 maça çıkarken, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.