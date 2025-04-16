İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılara üç puanı getiren gol, ikinci yarıda Onur Efe’den geldi.

Onur Efe sahneye çıktı, kilidi açtı

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, Altay aradığı golü 50. dakikada buldu. Genç oyuncu Onur Efe, ceza sahası içinde buluştuğu topu filelerle buluşturarak hem maçın hem de Altay’ın kaderini belirledi. Bu gol, siyah-beyazlı ekibe hayati bir üç puan kazandırdı.

Teknik hamleler sonucu etkiledi

Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, ikinci yarıda yaptığı hamlelerle oyunun kontrolünü eline aldı. Özellikle Murat Berkan Demir’in yerine Arda Gezer’in oyuna girmesi, orta sahadaki dengeyi Altay lehine çevirdi. Maçın son bölümünde yapılan üç değişiklik ise skoru koruma stratejisinin bir parçası oldu.

Kartlar havada uçuştu

Mücadelede kartlar da dikkat çekti.

Altay’da: Salih Oktay, Murat Berkan Demir ve Caner Baycan sarı kart gördü.

İskenderunspor’da: Erbay Eker ve Serdarcan Eralp sarı kartla cezalandırıldı.

İskenderunspor aradığını bulamadı

Maç boyunca zaman zaman etkili ataklar geliştiren İskenderunspor, Altay savunmasını geçmekte zorlandı. Teknik Direktör Soner Tolungüç’ün ikinci yarıdaki oyuncu değişiklikleri de beklenen etkiyi yaratamadı. Zirve mücadelesi veren konuk ekip, İzmir deplasmanından puan kaybıyla döndü.

Altay düşme hattından uzaklaşıyor

Bu galibiyetle birlikte Altay, hem moral buldu hem de ligde kalma yolunda önemli bir adım attı. Siyah-beyazlılar, taraftarının da desteğiyle haftalar sonra kazandıkları üç puanla düşme hattından uzaklaşma adına umut tazeledi.