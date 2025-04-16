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Para pul işlerinde kendilerini kaybeden CHP'yi kim dizayn ediyor?

CHP Çanakkale Gençlik Kolları tarafından yapılan açıklamada, “Ezine’de Ekrem İmamoğlu’na destek amaçlı yürüttüğümüz imza kampanyasında bizleri engellemek adına yapılan uygulama, doğru yolda olduğumuzun göstergesidir” ifadelerine yer verildi.

CHP Gençlik Kolları tarafından açılan stand, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza toplamak amacıyla kuruldu. Zabıta ekiplerinin müdahalesi sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme gelirken, olay sırasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için açılan imza standına zabıta ekipleri müdahale etti. AK Partili Ezine Belediyesi’ne bağlı zabıtaların standı kaldırmak istemesi üzerine, ekiplerle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeleri arasında arbede yaşandı.

Çanakkale Ezine'de Ekrem İmamoğlu’na destek için kurulan imza standına zabıta müdahale etti, CHP'lilerle arbede yaşandı.

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