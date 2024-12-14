TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta mücadelesinde Altay, evinde Isparta 32 Spor'u konuk etti. İzmir temsilcisi, sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılarak düşme hattından kurtulma şansını yine değerlendiremedi. Isparta 32 Spor ise etkili oyunuyla deplasmanda kritik bir galibiyet aldı.

İlk yarıda Isparta’nın golüyle başladı

Maça etkili başlayan konuk ekip, 38. dakikada Caner'in attığı golle öne geçti. İlk yarıda Altay savunmada dikkatli olmaya çalışsa da gol yollarında etkisiz kaldı ve devre 1-0 Isparta'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya daha istekli başlayan Altay, aradığı gol fırsatlarını değerlendiremezken, Isparta 32 Spor 72. dakikada Gürkan'ın ayağından bulduğu golle skoru 2-0’a taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele bu skorla sona erdi.