Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Troya Kültür Merkezi'nde "Beden ve Ruh Sağlığına İlk Dokunuş: Yeni Yüzyılda Beden Eğitimi Öğretmeninin Önemi" başlıklı panel gerçekleştirildi. Panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı ve etkinliğe ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç, Spor Birliği Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ünver, akademisyenler, öğrenciler ve emekli beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

Spor hayat standardını yükselten bir rehberdir

Panelde konuşan ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, sporun hayat kalitesini artırmadaki rolüne dikkat çekerek, “Spor, bireylerin sadece fiziksel gelişimlerini değil, aynı zamanda ruhsal dengelerini de sağlamalarına yardımcı olur. Beden eğitimi öğretmenleri, bireylere spor becerileri kazandırmanın ötesinde, onların özgüvenlerini geliştiren, takım çalışmasını öğreten ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazandıran birer rehberdir. Teknolojinin ve hareketsiz yaşamın yaygınlaştığı bu yeni yüzyılda beden eğitimi öğretmenlerinin rolü daha da önemli hale geliyor” dedi. Ayrıca, ÇOMÜ'nün spor dostu bir üniversite olma yolundaki çabalarına vurgu yaptı.

Emekli öğretmenlere plaket

Açılış konuşmasının ardından emekli beden eğitimi öğretmenlerine plaket takdim edildi. Ardından, Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Harun Suyünç’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, öğretmenlik mesleğinin beden ve ruh sağlığı üzerindeki etkileri detaylı olarak ele alındı. Emekli beden eğitimi öğretmenleri, mesleki deneyimlerini paylaştı ve mesleğin toplum sağlığındaki önemine vurgu yaptı.

Panel, öğrencilerden gelen soruların cevaplanmasıyla sona erdi.