Altay Kaptanı 4 Yıl Sonra Gol Sevinci Yaşadı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, ikinci devrenin ilk maçında deplasmanda 24Erzincanspor’a 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekibin tek golünü atan kaptan Özgür Özkaya, 4 yıl aradan sonra Altay formasıyla gol sevinci yaşadı.

Altay' dan jeneriklik bir gol

36 yaşındaki tecrübeli sol bek, Erzincan maçının 28’inci dakikasında ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu adeta 90’a gönderdi. Özgür'ün bu etkileyici golü, skoru 1-1'e getirse de Altay maçı kazanmayı başaramadı.

4 yıllık hasret sona erdi

Altay formasıyla son golünü 23 Kasım 2020’de Menemen FK karşısında atan Özgür Özkaya, bu golle yaklaşık 4 yıl süren sessizliğini bozdu. Deneyimli defans oyuncusu, Altay kariyerindeki toplam 3 golüne bir yenisini eklerken, bu süre içinde takımın kaptanlığını üstlenmeye devam etti.

Altay düşme hattında mücadele ediyor

Sezonun ikinci yarısına mağlubiyetle başlayan Altay, düşme hattındaki mücadelesini sürdürüyor. Tecrübeli kaptanın performansı takıma moral olurken, Altay’ın bu sezonki kaderi ilerleyen haftalarda netleşecek.