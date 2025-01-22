Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi Mescizade Sokak'ta, 5 katlı bir binanın giriş katında korkunç bir olay yaşandı. Ekmek almak için evden çıkan evli ve bir çocuk babası 24 yaşındaki Ö.M.S., bina girişine gelerek kendini doğal gaz borusuna iple astı.

Vatandaşlar fark edip müdahale etti

Çevredeki vatandaşlar, gencin durumunu fark edip hemen harekete geçti. Bıçakla ipi keserek genci kurtaran vatandaşlar, 112 Acil Servisi'ne haber verdi. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.