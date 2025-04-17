Manisa’nın Kula ilçesinde Kütüphaneler Haftası, Naci Hakkı Ulusoy Ortaokulu öncülüğünde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Öğrenciler, öğretmenler ve protokol üyelerinin yoğun katılım gösterdiği programlar kapsamında kitap fuarı, söyleşiler ve tiyatro gösterileri gerçekleştirildi.

Kütüphanelerin önemi vurgulandı

Kütüphaneler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin merkezinde “Okuma Yolculuğu: Kula’nın Sesleri” Projesi yer aldı. Bu kapsamda kurulan kitap fuarı, öğrencilere kitaplarla birebir temas etme fırsatı sundu. Fuarda çocuk kitabı yazarı Anıl Basılı da yer alarak imza günü ve söyleşi gerçekleştirdi.

Naci Hakkı Ulusoy Ortaokulu Müdürü Burcu Sarı yaptığı konuşmada, kütüphanelerin eğitim sistemindeki rolüne dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

“Kütüphaneler, sadece kitapların bulunduğu yerler değil; bilgiye açılan kapılar ve hayal gücünün beslendiği alanlardır. Bu hafta, bilgiye ve kitaba duyulan saygıyı yeniden hatırlamak için önemli bir fırsattır.”

Tiyatro gösterisi ve canlı kitap etkinliği

Etkinliklerde öğrenciler tarafından sahnelenen tiyatro gösterisi ile roman karakterlerinin canlandırıldığı canlı kitap organizasyonu izleyicilerden büyük beğeni topladı. Gösteriler, kitap okumanın önemi ve bilgiye ulaşmanın yollarını eğlenceli bir dille aktardı.

Protokol katılımıyla tam destek

Programlara Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okumuş, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Uğurelli, kütüphanelerin bireysel gelişim açısından önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Kütüphaneler, gençlerimizin kendilerini geliştirebileceği en güvenli limanlardır. Okuma kültürünün yaygınlaşması sadece bir haftaya değil, bir ömre yayılmalıdır.”

Kaymakam Özdemir ise konuşmasında kitap okuma alışkanlığının küçük yaşta kazandırılmasının önemine vurgu yaparak tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Artan katılımla geleneksel hale geliyor

Kula’da her yıl düzenli olarak kutlanan Kütüphaneler Haftası, bu yıl da geniş katılım ve zengin içerikli etkinliklerle anlam kazandı. Etkinlikler, ilçede kütüphane kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağladı.