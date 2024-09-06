TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, altyapısından yetişen iki genç futbolcuya sessizce profesyonel lisans çıkardı. 19 yaşındaki Oktay Özdede ve 17 yaşındaki Davut Yusuf Özçelik, duyuru yapılmadan profesyonel yapılarak sırasıyla 5 ve 3 yıllık sözleşmelere imza attı. İki genç oyuncu, geçen hafta kadroda yer almadı.

Altay’ın ligin ilk haftasında Erzincanspor ile oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maçta, bazı genç oyuncular ise hâlâ amatör lisansla görev yapıyor. Bu isimler arasında stoper Yunus Efe Sarıkaya, kaleci Semih Mendeş, orta saha Emre Tangeldi, sağ kanat Mehmet Nur Kaymaz ve defans oyuncusu Mert Yıldırım bulunuyor.