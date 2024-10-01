TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay’ın deneyimli santrforu Murat Uluç, Türk futbolunun en yaşlı golcüsü olarak tarihe geçmeye devam ediyor. 43 yaşındaki usta golcü, bu hafta deplasmanda oynayacakları Batman Petrolspor maçında sahaya çıkarsa, kariyerinde 2. Lig’deki 300. maçına ulaşacak.

Bu sezon Altay’ın oynadığı 5 maçta da forma giyen Murat Uluç, 2 gol ve 1 asistle takımına önemli katkılar sağladı. İlk 3 maçta oyuna sonradan dahil olan tecrübeli golcü, son 2 karşılaşmada ise ilk 11'de yer aldı. Batman deplasmanında da yine ilk 11'de sahaya çıkması beklenen Uluç, yaşına rağmen sergilediği performansla büyük takdir topluyor.

Kariyerinde 493 maça çıktı

Murat Uluç, Türkiye futbolunda; 1. Lig, 2. Lig ve Türkiye Kupası'nda gol atan en yaşlı futbolcu unvanlarını elinde bulunduruyor. Kariyerinde 493 resmi maçta 152 gol atan deneyimli oyuncu, 1. Lig’de 119 maçta 27, 2. Lig’de 299 maçta 95, 3. Lig’de 47 maçta 19 ve Türkiye Kupası’nda 22 maçta 11 gol atmayı başardı. Murat Uluç, Süper Lig'de de 6 maçta forma giydi.

Altay’da 2019 yılında jübile yaptıktan sonra, kulübün transfer yasağı nedeniyle 2022’de futbola geri dönen Uluç, genç oyunculardan oluşan kadroya hem ağabeylik yapıyor hem de golcü kimliğiyle takımına katkı sağlamaya devam ediyor.