Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin yükseköğretim alanında önemli bir atılım gerçekleştirdiğini belirterek, "Türkiye, en çok uluslararası öğrenciye sahip ilk 10 ülke arasında yer alıyor" dedi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düzenlenen "Akademik Vizyon ve Hedefler Buluşması" programında konuşan Yılmaz, yükseköğretime yapılan yatırımların son 22 yılda büyük oranda artırıldığını ve üniversite sayısının 76’dan 208’e çıkarıldığını vurguladı.

Yılmaz, Türkiye’nin 350 bine yaklaşan uluslararası öğrenci sayısıyla dünya genelinde ilk 10 ülke arasında bulunduğuna dikkat çekti ve bu durumun yükseköğretimin kalitesi ve cazibesi açısından önemli bir gösterge olduğunu ifade etti. Ayrıca, 7,3 milyonun üzerindeki öğrenci sayısıyla Türkiye’nin Avrupa Yükseköğretim Sistemi’nde öne çıkan ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Yükseköğretimde altyapı geliştirildi

Üniversitelerin sadece bilimsel birer kurum olmanın ötesine geçerek, toplumsal kalkınmada da önemli bir rol oynadığını söyleyen Yılmaz, özellikle fiziki altyapıların ve araştırma olanaklarının geliştirilmesi için büyük yatırımlar yapıldığını dile getirdi. “Yükseköğrenime erişim oldukça kolaylaştı ve bilgi, kültür ile bilimin 81 ilimize yayılmasını sağladık” dedi.

Kadın akademisyenlerin oranı %46,4’e ulaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Türkiye’de akademik personelin %46,4’ünün kadınlardan oluştuğunu ve bunun eğitimde eşitliğe verilen önemin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Bu bizi ayrıca gururlandırıyor" dedi. Ayrıca, 34 yaş üstü kadınların yükseköğretim fırsatından faydalanabilmesi amacıyla kamu üniversitelerinde yaklaşık 21 bin kişilik ek kontenjan oluşturulduğunu, şehit ve gazi yakınları içinse vakıf üniversitelerinde 3 bin 774 kişilik özel kontenjan tahsis edildiğini aktardı.

Türk üniversiteleri ilk 500’e girmeyi hedefliyor

Yılmaz, uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın 2024 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda ilk 400’e 3, ilk 1000’e ise 11 Türk üniversitesinin girdiğini belirterek, hedeflerinin bu sayıyı daha da artırmak olduğunu söyledi. “Üniversitelerimizin küresel rekabet gücünü arttırıp, ilk 500’e giren Türk üniversitesi sayısını en az 10’a çıkarmayı hedefliyoruz” diye ekledi.

İş gücü piyasası ile eğitim programları arasındaki uyumun önemine dikkat çeken Yılmaz, geleceğin meslek ihtiyaçlarına göre planlamalar yapılması gerektiğini ifade etti. Üniversitelerin müfredatlarını yalnızca akademik bilgiyle sınırlı tutmayıp, modern yetkinlikler ve dijital becerilerle desteklemeleri gerektiğini vurguladı.

İŞKUR ile İşgücü Uyum Programı başlatıldı

Yılmaz, üniversite öğrencilerinin eğitimlerine devam ederken iş deneyimi kazanmalarını sağlayacak Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından tasarlanan İşgücü Uyum Programı’nın başlatıldığını duyurdu. Bu programla öğrencilerin hem teorik hem de pratik bilgi birikimlerini artırabileceklerini belirten Yılmaz, Ankara’nın savunma sanayisi ve sağlık endüstrileri gibi stratejik sektörlerde önemli bir yere sahip olduğunu hatırlattı.

Akademik ve toplumsal kalkınma vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, üniversitelerin sadece bireysel gelişime katkı sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda bulundukları şehirlerin ve bölgelerin kalkınmasında da büyük rol oynadığını söyledi. Üniversitelerin toplumsal sorumluluk projeleriyle sosyal bütünleşmeyi sağladığını ve bölgesel eşitsizlikleri azalttığını belirten Yılmaz, bu çalışmaların Türkiye’nin genel kalkınma vizyonuna önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Törenle ödüller sahiplerini buldu

Konuşmasının ardından Cevdet Yılmaz, 2023 Yılı Ankara Üniversitesi Bilim, Sanat ve Teşvik Ödülleri ile YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri'ni sahiplerine takdim etti. Yılmaz, 2024-2025 akademik yılının tüm akademik ve idari kadrolar ile öğrenciler için başarılı geçmesini dileyerek konuşmasını sonlandırdı.