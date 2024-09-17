TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da bu sezon profesyonel yapılan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Davut Yusuf Özçelik, sessiz sedasız Nazillispor'a kiralandı. Geçen sezon Altay'ın U17 Elit B Ligi takımında 8 maçta görev yapan Davut, kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzalamasına rağmen A takımda oynamadan Kırmızı Grup temsilcisi Nazillispor’a transfer edildi.

Altay altyapısından yetişen genç yetenek, daha önce Gümüşordu, İzmir BŞB ve Çamdibispor’da oynadıktan sonra 2021'de Altay altyapısına katılmış ve U15 ile U16 takımlarında toplamda 10 kez forma giymişti. Hem Altay hem de Nazillispor’un bu transferle ilgili herhangi bir resmi bilgilendirme yapmamış olması dikkat çekti.

Genç oyuncunun Nazillispor’da gelişimini sürdürmesi ve tecrübe kazanması beklenirken, Altay taraftarları bu transferin duyurulmadan yapılmasına şaşkınlıkla yaklaştı.